Bilantul exploziei misterioase din Rusia creste. Ar putea fi vorba de un accident nuclear

Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat sambata dimineata ca mai multi angajati ai sai au murit in urma unui accident petrecut in timpul unui test intr-un sit militar din nordul Rusiei, relateaza agentia RIA Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie lichida, relateaza RIA, citand Rosatom. Alti trei angajati ai Rosatom au suferit rani cu grade diferite de gravitate in timpul accidentului, inclusiv arsuri. Ei beneficiaza de tratamentul medical necesar in unitati specializate, a precizat sursa citata. Autoritatile ruse au anuntat anterior ca doua persoane au murit in acest incident, iar un oras din apropiere a raportat o crestere a nivelului de radiatii dupa ce motorul unei rachete a explodat joi in centru ...