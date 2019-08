Bilantul furtunii din judetul Iasi: copaci cazuti, strazi inundate - FOTO / UPDATE

circulatie ploaie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: In urma fenomenelor meteo periculoase, pana la acest moment s-a intervenit la indepartarea de pe carosabil a opt stalpi de telefonie la Bals, un copac cazut la Pascani si un copac cazut la Strunga. Pe raza municipiului Iasi nu au fost solicitari pentru interventii. Din fericire, nu sunt victime. FURTUNA in patru judete Ploaia care a cazut in ultima jumatate de ora a dus la ingreunarea traficului pe mai multe strazi din Iasi. Concret, pe strada Tudor Neculai, nivelul apei a depasit cativa zeci de centimetri, soferii deplasandu-se cu greutate in zona. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...