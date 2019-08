Bilantul "macelului" de la Spitalul Sapoca: Inca un om a murit

spital Sapoca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bilantul victimelor dupa atacul de la Sapoca creste. Inca un om a decedat azi dimineata, astfel numarul total al mortilor ajunge la sase. Saptamana trecuta, ministrul Sanatatii anunta ca doua victime ale atacului de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca se afla in stare grava. MASACRUL de la Sapoca: Doi pacienti sunt in continuare in stare grava Amintim ca, la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, un barbat de 38 de ani internat cu sevraj etilic a atacat mai multi pacienti cu un stativ de perfuzii. Si-au pierdut viata sase pacienti si sapte sunt raniti. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. bilantul vic ...