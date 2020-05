Bilantul masurilor luate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in perioada starii de urgenta

Bilanțul măsurilor luate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în perioada stării de urgență: plăți de peste 1,78 miliarde lei pentru aproape 1,3 milioane de beneficiari.Măsurile propuse și implementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în perioada stării de urgență au vizat 1.295.873 beneficiari și însumează plăți de peste 1,78 miliarde de lei făcute sub formă de indemnizație de șomaj tehnic sau pentru prelungirea indemnizației de creștere copil ori a indemnizațiilor de încadrare în grad de handicap.Cele mai multe fonduri alocate prin MMPS pe perioada stării de urgență au fost plătite prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANFOM), instituție care a asigurat acordarea indemnizațiilor pentru șomaj tehnic.În total, la ANOFM au fost înregistrate cereri valide de la 129.149 de angajatori, suma totală plătită către aceștia fiind de 1,38 miliarde de lei.Această sumă a fost necesară pentru plata indemnizațiilor a 1.118.865 de angajați trimiși de către angajatori în șomaj tehnic.Reamintim că în ședința de Guvern din 14 mai 2020, Executivul a prelungit perioada de acordare a șomajului tehnic până la data de 1 iunie 2020 (în aceleași condiții) cu posibilitatea menținerii măsurii după 1 iunie în domeniile în care se vor menține restricțiile.Pentru a facilita accesul angajatorilor în vederea obținerii sumelor necesare pentru plata somajului tehnic, ANOFM a organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel la care cetățenii pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.De asemenea, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) au fost făcute plăți în valoare totală de 405.251.109 lei, din care 384.186.249 pentru acordarea indemnizației de sprijin COVID 19, potrivit OUG nr.30/2020, pentru PFA, avocați, persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, avocați, structuri sportive etc. În total, ANPIS a plătit 143.698 de astfel de indemnizații.„Ne-am implicat total în această activitate de reglementare și ulterior de plată a șomajului tehnic pentru angajații și pentru liberii profesioniști afectați de pandemie și am făcut acest lucru pentru că am fost conștienți că românii au nevoie de sprijin, acum mai mult ca oricând. După 1 iunie, vom fi alături de ei prin măsuri active care să ajute revenirea în activitate. Le mulțumesc tuturor celor care au lucrat în această perioadă asigurându-ne serviciile de care a fost atâta nevoie.”, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru.Tot prin ANPIS s-au mai făcut plăți în valoare de aproape 8,6 milioane de lei pentru 4.044 de beneficiari cărora li s-a prelungit indemnizația pentru creștere copil și de 12.467.316 lei pentru 29.266 de beneficiari cărora li s-au prelungit în starea de urgență certificatele de încadrare în grad de handicap.Menționăm că pentru obținerea oricărui beneficiu social, MMPS a reglementat în această perioadă proceduri de depunere electronică, astfel încât beneficiarii să evite orice drum pentru depunerea documentelor.De asemenea, având în vedere caracterul excepțional al acestei perioade, MMPS s-a adaptat în permanență, încercând să găsească soluții pentru toate problemele care au apărut, printre care amintim:- acordarea unor zile libere plătite părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și prelungirea acestei măsuri până la 12 iunie 2020.- prelungirea cu 90 de zile a perioade de acordare a stimulentului de inserție în situația suspendării ori încetării contractului de muncă ca urmare a efectelor generate în economie de pandemia COVID 19.- extinderea categoriilor de beneficiari ai indemnizației de șomaj tehnic (PFA, drepturi de autor, avocați, sportivi etc.).- prelungirea certificatului de încadrare în grad de handicap la copii și adulți cu dizabilități pentru evitarea aglomerărilor și expunerii la contacte multiple.- prelungirea perioadei de acordare a indemnizației pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani pe toată durata stării de urgență, chiar dacă copilul a împlinit această vârstă în această perioadă.- acordarea indemnizației de acomodare prevăzute la art. 50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției pe toată durata instituirii stării de urgență, chiar dacă în acest timp s-a finalizat perioada maximă de concediu prevăzută de lege.- sistarea anchetelor sociale în teren pentru a proteja beneficiarii, dar și asistenții sociali.- suspendarea sau neînceperea măsurilor de executare silită prin poprire a pensiilor, începând cu luna aprilie 2020 și până la expirarea termenului de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.De asemenea, în această perioadă MMPS a luat mai multe măsuri privind lucrătorii sezonieri și agențiile de plasare a forței de muncă:- prezența inspectorilor de muncă pe aeroporturi pentru realizarea de acțiuni în vederea identificării românilor care plecau să muncească în străinătate și a condițiilor în care se făceau deplasările.- publicarea de informații, pe site-urile Ministerului Muncii, Inspecției Muncii și Ambasadelor, de care orice lucrător român ar trebui să țină seama înainte să plece la muncă în străinătate, cum ar fi clauzele obligatorii care ar trebui să se regăsească în contractul de muncă, astfel încât să fie protejat la locul de muncă conform legii 156/200 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.- deschiderea unei linii telefonice, la Inspecția Muncii, pentru lucrătorii sezonieri care pleacă să lucreze în alte state.- diseminarea de pliante de informare la toate aeroporturile/gările unde s-au anunțat plecări ale lucrătorilor români.- discuții zilnice cu ambasadorii și miniștrii din Italia, Germania, Austria și Spania.- demararea unei campanii naționale de verificare a agenților de plasare a forței de muncă.În perioada stării de urgență MMPS a dispus, prin Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), și măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 în sistemul de asistență socială și de protecție a copilului, încă din data de 10 martie 2020.Măsurile excepționale luate de România în acest domeniu, cum ar fi decizia de prevenție și izolarea la locul de muncă al angajaților din toate centrele rezidențiale, au făcut să înregistrăm procente semnificativ mai mici față de alte țări. Astfel, România înregistrează aproximativ 10% din totalul deceselor cauzate de covid-19 în rândul persoanelor rezidente în centrele pentru vârstnici și persoane cu dizabilități, față de procente semnificativ mai mari din alte țări.Situația din centrele rezidențiale:- 0,2% din totalul beneficiarilor au decedat ca urmare a infectării cu virusul COVID-19, respectiv 122 de vârstnici și adulți cu dizabilități.- 1,15% din totalul beneficiarilor din sistem sunt infectați cu virusul COVID-19, respectiv 657 persoane, dintre care 17 copii.- Nu s-a înregistrat niciun deces în rândul copiilor.- Există 360 de angajați infectați și s-a înregistrat 2 decese.- Există 436 de beneficiari vindecați.- Principalele județe afectate de epidemia COVID-19 în sistemul de asistență socială și protecție a copilului sunt: Suceava, Galați, și Neamț.Amintim că pentru plata cheltuielilor cu alocația de hrană și îndemnizația de cazare pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă din serviciile sociale publice și private de tipul centrelor rezidențiale MMPS a propus, iar Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Consiliilor județene și al Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu suma de 15.638 mii lei, din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.La rândul său, conducerea MMPS a luat o serie de măsuri pentru protecția propriilor angajați, de la decalarea programului de muncă, măsurarea temperaturii la intrarea în instituție, la facilitarea muncii de la domiciliu pentru persoane cu probleme medicale sau de peste 65 de ani și asigurarea de echipamente de protecție (măști, mănuși, dezinfectant), a transmis un comunicat din partea Ministerul Muncii și Protecției Sociale.Sursa foto: Facebook/ Violeta Alexandru