Bilantul unei razii de amploare a Politiei municipiului Constanta in Satul de vacanta: 136 de sanctiuni in cinci ore

La data de 25/26 iulie a.c., în intervalul orar 21.00 - 02.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța, jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române, polițiști locali, reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă și cei de la Protecția Consumatorului, au desfășurat acțiuni de control în Satul de Vacanță din municipiul Constanța, după cum informează Compartimentul relații publice al IPJ Constanța.În acest context, au fost legitimate peste 300 de persoane și verificate 45 de societăți comerciale și 71 de autoturisme. Au fost aplicate 136 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 118.000 de lei, dintre care 34 pentru nerespectarea cadrului legislativ circumscris stării de alertă, 54 pentru fapte de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 18 pentru activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite și 8 pentru abateri constatate privind circulația pe drumurile publice.În urma acțiunilor desfășurate, polițiștii au constatat 2 infracțiuni, dintre care: portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (faptă prevăzută de art. 372 Cod Penal), respectiv conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice (faptă prevăzută de art. 336 Cod Penal).Totodată, au fost reținute 2 permise de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, precum și 1 certificat de înmatriculare. De asemenea, au fost ridicate, în vederea confiscării, bunuri în valoare de peste 1.600 de lei.Astăzi, în jurul orei 01.00, polițiști din cadrul Secției 2 au depistat, în incinta unei terasei din Satul de Vacanță, un tânăr, de 22 de ani, din municipiul Slobozia, având asupra sa un obiect înțepător - tăietor. Acesta a fost condus la sediul Secției 1 Poliție, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.La data de 25 iulie a.c., în jurul orei 23.30, polițiști din cadrul Secției 2 au depistat un bărbat, de 57 de ani, din comuna Lumina, județul Constanța, în timp ce conducea un autovehicul, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, acesta fiind condus la S.C.J.U. Constanța în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală.