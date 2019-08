Bilantul victimelor accidentului cumplit din Tulcea: Inca o persoana a decedat, iar alti trei raniti se afla in stare grava

Accident rutier Tulcea Cosntanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Accidentul cumplit din Tulcea produs de un sofer inconstient, in timp ce se afla live pe a luat viata unei femeie in varsta de 79 de ani si unui copil de doar trei ani ce se aflau in propria curte. Alte patru persoane, doua din masina si doua din curte, au fost ranite. Din pacate si femeia insarcinata, victima a accidentului rutier a murit, in timpul noptii de duminica spre luni, la Spitalul din Galati, bilantul ridicandu-se la trei morti si patru raniti grav. Femeia insarcinata in sapte luni ajunsese la Spitalul de Urgenta Galati in stare grava, iar pe drum, victima a intrat in stop cardio-respirator si echipajul medical a incercat sa salveze mama, dar si copilul nenascut. Man ...