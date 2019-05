Bilete pentru partida cu Dunarea Calarasi

galerie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magazinul oficial al clubului Politehnica Iasi, din Iulius Mall, parter, a pus in vanzare biletele pentru meciul cu Dunarea Calarasi, din etapa a 9-a din Playout, ce va avea loc sambata, 11 mai, in Copou, de la ora 18:00. Programul vanzarii biletelor este: - Marti - Vineri, orele: 12 - 20, la magazinul din Iulius Mall, parter dar si online - Sambata, in ziua meciului, la casele de bilete de la stadion, de la ora 10, si online Cei interesati, pot comanda bilete online, pe care apoi le primiti pe e-mail, le printati si aveti acces la meci: https://www.bilete.politehnicaiasi.ro/. Victorii categorice pentru echipele de juniori ale Politehnicii Iasi Preturile sunt: - peluza B "Mitu Danila" - 5 lei doar ...