Biletele de intrare la meciul Victoria Cumpana - FC Farul Constanta s-au epuizat

„1) Accesul spectatorilor se va face doar pe baza biletului de intrare, abonament, invitaţie, legitimaţie; 2) Suporterii sunt obligaţi să-şi ocupe locul, rândul, sectorul indicat pe bilet; 3) Pe stadion, spectatorilor le este interzis să intre cu următoarele obiecte şi în următoarele situaţii - a) cu materiale pirotehnice; b) sub influenţa alcoolului; c) cu arme albe; d) cu monede, brichete, mănunchiuri de chei, etc; e) cu steaguri şi beţe de plastic cu diametru mai mare de 16 mm; f) cu materiale de propaganda care sa incite la denigrare, ura, xenofobie, discriminare, etc; g) este interzisa folosirea aparatelor profesionale de filmat fara acordul prealabil al organizatorului“, se arată în comunicatul gazdelor.