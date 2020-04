Bill Gates și-a umplut camara de acum cațiva ani, de teama unei epidemii: Dezvaluiri in plina criza de COVID-19

Bill și Melinda Gates și-au făcut provizii de mîncare de câțiva ani, a dezvăluit soția omului de afaceri. Aceștia și-au umplut cămara de produse alimentare, a spus Melinda Gates, potrivit cnbc.com, anunță MEDIAFAX.

Pandemia de coronavirus a produs panică în rândul oamenilor, care s-au aprovizionat cu mâncare, băuturi şi alte produse, lăsând rafturile magazinelor goale. Nu același lucru s-a întâmplat cu cuplul Bill și Melinda Gates, care, potrivit dezvăluirilor făcute de soţia omului de afaceri, şi-a făcut stocul de mâncare încă de acum câţiva ani. Şi-au umplut cămara locuinţei cu produse alimentare, de frica unei eventuale pandemii.

„În urmă cu câţiva ani am vorbit despre acest lucru 'Ce s-ar întâmpla dacă nu va mai fi apă potabilă? Ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar mai găsi suficientă mâncare? Ce vom face? Cum ne vom descurca?' Ne-am pregătit şi am cumpărat mâncare pe care am pus-o în cămară, în cazul în care vom avea nevoie, şi acum suntem toţi în aceeaşi situaţie”, a spus Melinda Gates, potrivit cnbc.com.

Cu toate acestea, soția omului de afaceri a recunoscut că familia ei este norocoasă.

„Suntem conştienţi că suntem privilegiaţi. Când ne spunem rugăciunea seara, suntem recunoscători că avem ce să punem pe masă, spre deosebire de alte familii din lume care nu au şansa aceasta”, a mai spus Melinda Gates.

În anul 2010, Bill Gates a avertizat lumea asupra unei pandemii în curs de apariţie într-o postare pe blogul său, după focarul H1N1 din 2009.

În plus, în 2018, acesta a spus că lumea nu este pregătită să facă faţă unui asemenea eveniment.

„Lumea ar trebui să se preocupe de apariţia unei pandemii, la fel cum s-ar preocupa în cazul unui război”, a punctat Bill Gates, potrivit site-ului cnbc.com.

Fundaţia lui Bill şi Melinda Gates a oferit 250 de milioane de dolari în lupta contra coronavirusului.

La nivel mondial au fost anunţate oficial 2.226.941 de cazuri de coronavirus, dintre care 150.597 de decese şi 563.670 de persoane vindecate.