Billboard 200 - The Weeknd ,in fruntea topului. Noile albume Dua Lipa si Pearl Jam, in top 5

The Weeknd, interpret şi producător R&B, s-a menţinut cu albumul „After Hours” în fruntea Billboard 200, în timp ce noile materiale discografice ale cântăreaţei Dua Lipa şi trupei Pearl Jam au debutat între primele cinci clasate.

„After Hours” a fost vândut în SUA, în a doua săptămână de la lansare, încheiată pe 2 aprilie, în 138.000 de unităţi, potrivit datelor Nielsen Music/ MRC, conform News.ro.

Acesta este al patrulea album al canadianului care ocupă primul loc în topul american.

Trupa australiană pop-rock 5 Seconds of Summer a urcat 60 de locuri în top, până pe doi, cu „Calm”, care a fost vândut în 133.000 de unităţi în a doua săptămână de la apariţie.

Acesta este al şaselea album al grupului care ajunge în top 10. Urcarea lui în listă este datorată pachetelor vândute online, care cuprind şi bilete la concertele pe care trupa le are programate.

Rapperul Lil Uzi Vert şi „Eternal Atake” au coborât un loc în clasamentul american al albumelor, până pe trei, după ce discul a fost vândut în 84.000 de unităţi în a patra săptămână de la lansare.

Cântăreaţa britanică Dua Lipa a ocupat locul al patrulea, după ce al doilea album al ei, „Future Nostalgia”, a fost vândut în 66.000 de unităţi în prima săptămână de la lansare. Albumul ei de debut, apărut în 2018, a obţinut cea mai bună clasare - 27 - în luna februarie a acelui an.

„Future Nostalgia” este albumul pop lansat de Warner Records cu cea mai bună poziţionare în top de la „Love” (decembrie 2018) al lui Michael Bublé, care a debutat pe poziţia a treia.

Trupa rock Pearl Jam a revenit în Billboard 200 cu primul album de studio lansat în decurs de şapte ani. „Gigaton” a debutat pe locul al cincilea, cu 63.000 de unităţi vândute. Acesta este al 12-lea material discografic al grupului care ajunge în top 10.

„Gigaton” este al 11-lea album de studio ale grupului şi toate au ajuns între primele cinci poziţii ale clasamentului american. Compilaţia live „Twenty” a debutat pe locul al zecelea, în 2011.

Albumul „My Turn” al rapperului Lil Baby a coborât trei locuri, până pe şase, cu 53.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână de la debut. Tot atâtea a pierdut şi „YHLQMDLG” al lui Bad Bunny, clasându-se pe şapte, cu 51.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână.

„PartyMobile” al rapperului canadian PartyNextDoor a debutat pe locul al optulea, cu 50.000 de unităţi vândute.

Rapperul Roddy Ricch şi „Please Excuse Me for Being Antisocial” au coborât trei locuri în top, până pe nouă, cu 40.000 de unităţi vândute în a 17-a săptămână de la lansare, iar locul al zecelea a fost ocupat de rapperul Joyner Lucas, care a debutat în Billboard 200 cu primul album, „ADHD”. Acesta a fost vândut în 39.000 de unităţi. Albumul cuprinde colaborări cu Logic, Young Thug, Chris Brown, Timbaland, King OSF şi Fabolous.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.