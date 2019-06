Billie Eilish a revenit pe primul loc in Billboard 200

Billie Eilish google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cântăreaţa electro-pop Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” au revenit pe primul loc în Billboard 200, după ce albumul a urcat două locuri în top în a noua săptămână de la debut. Discul a fost vândut în 62.000 de unităţi, în săptămâna încheiată pe 30 mai, potrivit datelor Nielsen Music. „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” a debutat pe primul loc în clasamentul american al albumelor pe 13 aprilie, apoi a petrecut două săptămâni pe locul secund, a revenit în fruntea topului, pe 4 mai, iar următoarele patru săptămâni le-a petrecut pe locurile 4, 2 şi 3. Vampire Weekend, ...