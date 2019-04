Billie Eilish a revenit pe primul loc in Billboard 200. Beyoncé, in top 10 cu doua albume

Cântăreaţa Billie Eilish a revenit pe primul loc în Billboard 200, cu „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, iar Beyoncé a ocupat două poziţii în top 10 cu albumele „Lemonade” şi „Homecoming: The Live Album”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Billie Eilish a revenit pe primul loc, după două saptămâni în care s-a aflat pe poziţia secundă. Albumul ei de debut a fost vândut, în a patra săptămână de la lansare, în 88.000 de unităţi, potrivit datelor Nielsen Music. „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” a debutat în fruntea Billboard 200 în săptămâna încheiată pe 13 aprilie, cu 313.000 de unităţi vândute. Albumul s-a clasat apoi, timp de două săptămâni, pe poziţia secundă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Discul „Free Spirit” al lui Khalid a urcat de pe locul al treilea pe cel secund, în topul Billboard actual, cu 60.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de la lansare. Dacă în urmă cu o săptămână, grupul k-pop BTS conducea clasamentul american al albumelor cu „Map of the Soul: Persona”, acum el a coborât pe locul al treilea, cu 57.000 de unităţi vândute. „Homecoming: The Live Album” al lui Beyoncé a urcat trei poziţii, până pe patru, cu 57.000 de unităţi vândute în a doua săptămână de la lansare. Este pentru prima dată când cântăreaţa americană R&B/ pop are două albume în top 10 al Billboard 200, după ce „Lemonade” (2016) s-a clasat pe locul al nouălea, în urma lansării online, pe platformele Spotify şi Apple Music. „Lemonade”, disponibil până la jumătatea lunii aprilie doar pe platforma Tidal, deţinută de Jay-Z, a fost vândut în ultima săptămână în 30.000 de unităţi. ...