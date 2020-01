Billie Eilish, Aerosmith si Gwen Stefani vor canta la gala Grammy 2020

Lizzo, Billie Eilish, Aerosmith, Blake Shelton şi Gwen Stefani sunt primii artişti anunţaţi că vor cânta la gala premiilor Grammy din 26 ianuarie, de la Los Angeles. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Show-ul va fi găzduit de interpreta şi compozitoarea Alicia Keys, ca şi cel de anul trecut, iar cea de-a 62-a gală va fi transmisă de CBS. Lizzo, cu opt nominalizări anul acesta, Eilish, cu şase, vor debuta acum pe scena Grammy. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); De patru ori premiată cu Grammy, trupa Aerosmith a cântat prima dată pe scena galei în 1991. Anul acesta, muzicienii din Boston apar ca MusiCares Person of the Year, recunoaştere cu care vor fi recompensaţi pe 24 ianuarie pentru activitatea caritabilă şi impactul asupra istoriei muzicii americane. Gwen Stefani, de trei ori laureată a Grammy, va cânta împreună cu Blake Shelton, nominalizat anul acesta la categoria „Best Country Solo Performance”. Cei doi sunt şi colegi în emisiunea „The Voice”. Lizzo este cântăreaţa care a primit cele mai multe selecţii - 8 - anul acesta, inclusiv la categoriile „Record of the Year” şi „Album of the Year”, fiind urmată de Billie Eilish şi Lil Nas X, cu câte şase nominalizări, şi de Ariana Grande şi H.E.R., cu câte cinci. Gala din 2020 va fi ultima coordonată de producătorul Ken Ehrlich, iar odată cu a 63-a ediţie, la cârma show-ului va veni Ben Winston, producător executiv al „Late Late Show with James Corden”. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor ...