Billie Eilish o lauda pe Greta Thunberg: 'E o deschizatoare de drumuri'

Billie Eilish o laudă pe Greta Thunberg: E o deschizătoare de drumuri

Cântăreața Billie Eilish nu s-a ferit să afirme că ”Greta Thunberg deschide calea. Să sperăm că persoanele mai în vârstă încep să ne asculte, ca să nu murim cu toții ”

”Persoanele în vârstă vor muri și nu le pasă cu adevărat dacă murim și noi, dar noi nu încă nu ce dorim să murim”, a spus Eilish.

Eilish a atras atenția și în luna noiembrie, când a urcat pe scena de la American Music Awards cu un tricou pe care era scris mesajul „No Music On a Dead Planet” (Nicio muzică pe o planetă moartă), slogan adoptat de Music Declares Emergency, un grup de artiști care încearcă să atragă atenția asupra schimbărilor climatice.

În grup mai sunt implicați și Radiohead, The 1975, The xx, Robyn, Savages și Massive Attack.

Eilish a vorbit pentru NME despre noul său album dar și despre Greta Thunberg.

"Ea face ce are de făcut și sunt onorată să fiu comparată cu ea", arată Eilish.

”Mereu văd comentarii de genul «Panarama asta de artist spune lucruri aiurea și pe urmă călătorește cu avionul». Vrei să tac și să nu spun nimin? Poate fac ceva ce nu poate fi imitat, Poate nu sunt o persoană perfectă cum sunt multe altele, dar sunt destule lucruri pe care nu am cum să le schimb.

„Așadar, din cauza acelora, vreau să-i dau cuvânt altor oameni. Vreau să fac cât pot și vreau ca alți oameni să facă cât pot. ” Billie Eilish s-a născut în 2001 și a început să fie cunoscută în 2016, când a lansat piesa ”Ocean Eyes”. A debutat cu un EP, ”Don't Smile at Me” (2017). Primul ei album, ”When We Fall Asleep, Where Do We Go?” a intrat pe primele locuri în topul Billboard 200 devenind albumul anului cu cele mai bune performanțe în Statele Unite. Discul a inclus piesele de succes "When the Party's Over", "Bury a Friend", "Wish You Were Gay" și "Bad Guy", ultima devenind primul single al artistei ajuns pe primul loc al topului american. Cântăreața, care miercuri împlinește 18 ani, a primit șase nominalizări pentru premiile Grammy din 2020.

