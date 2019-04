Billie Eilish s-a clasat in premiera pe primul loc in topul Billboard 200. Nipsey Hussle a revenit, postum, in clasament

Cântăreaţa electropop Billie Eilish s-a clasat în premieră pe primul loc în topul Billboard 200, cu albumul de debut „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, iar rapperul Nipsey Hussle a revenit, postum, în clasament, scrie news.ro.

„When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” a fost vândut, în săptămâna încheiată pe 4 aprilie, în 313.000 de unităţi, potrivit datelor Nielsen Music, reprezentând a doua cea mai bună săptămână de debut a unui album de anul acesta, după „Thank U, Next” al Arianei Grande (360.000 de unităţi).

Lansat pe 29 martie, albumul a urmat EP-ului „Don’t Smile at Me” (2017), care a petrecut 67 de săptămâni în clasamentul american.

Eilish, în vârstă de 17 ani şi 3 luni, este şi cea mai tânără cântăreaţă, din 2009 până în prezent, care ocupă primul loc în top. În august 2009, Demi Lovato, atunci în vârstă de 16 ani şi 11 luni, ocupa această poziţie cu „Here We Go Again”.

Singurul album de studio lansat de rapperul Nipsey Hussle, „Victory Lap”, a revenit în topul Billboard 200 direct pe locul al doilea. Ucis pe 31 martie, la Los Angeles, el se regăseşte acum în clasament şi cu patru mixtape-uri.

„Victory Lap” a fost vândut în 66.000 de unităţi. Pe 3 martie 2018, la lansare, cea mai înaltă poziţie ocupată de album în top a fost a patra.

Ariana Grande şi „Thank U, Next” au coborât un loc, până pe trei, după a opta săptămână de la apariţie, când discul a fost vândut în 53.000 de unităţi.

Albumul „Honky Tonk Time Machine” al cântăreţului country George Strait a debutat pe locul al patrulea în Billboard 200, acesta fiind şi a 21-a prezenţă a artistului în top 10. Discul a fost vândut în 51.000 de unităţi.

Dintre toţi artiştii country, Strait deţine cele mai multe prezenţe în top 10 al Billboard 200, în care a debutat în urmă cu 35 de ani.

„Death Race for Love” al lui Juice WRLD a coborât două locuri, până pe cinci, cu 44.000 de unităţi vândute în a patra săptămână. „Bad Habbits” al lui NAV s-a clasat pe locul al şaselea, după ce a condus topul timp de o săptămână. El a fost vândut în 35.000 de unităţi.

Post Malone şi „beerbongs & bentleys” au urcat un loc, până pe şapte, cu 32.000 de unităţi vândute în a 49-a săptămână de la lansare.

Lady Gaga, Bradley Cooper şi „A Star is Born” s-au clasat pe locul al optulea, în coborâre două poziţii, cu 31.000 de unităţi vândute în a 26-a săptămână, iar A Boogie Wit da Hoodie şi „Hoodie SZN” au coborât două locuri, până pe nouă, cu 30.000 de unităţi vândute în a 15-a săptămână de la lansare.

Locul al zecelea a fost ocupat de „Scorpion” al lui Drake, în urcare două locuri, cu 29.000 de unităţi vândute în a 40-a săptămână.