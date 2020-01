Billie Eilish va interpreta melodia principala pentru al 25-lea film din franciza "James Bond"

Cântăreaţa americană Billie Eilish va interpreta melodia principală a noului film din seria "James Bond", "No Time to Die", potrivit anunţului publicat marţi pe pagina de Facebook dedicată agentului 007. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Artista în vârstă de 18 ani, care a scris textul piesei împreună cu fratele său Finneas, va fi cea mai tânără interpretă a unei teme muzicale din istoria seriei. Societatea EON Productions, care produce toate episoadele cu agentul James Bond, a acordat întotdeauna o importanţă specială temei muzicale şi a căutat muzicieni care au marcat perioada respectivă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Madonna, Adele, Sam Smith, Alicia Key sau Jack White au fost incluşi pe coloanele sonore ale filmelor. "Live and Let Die", de Paul McCartney şi Wings, "Skyfall", de Adele, sau "Goldfinger", de Shirley Bassey, care a interpretat melodii pentru trei lungmetraje din franciză, rămân printre cele mai apreciate teme muzicale. "No Time to Die", al 25- lea film al francizei, va fi lansat pe 2 aprilie în Regatul Unit, pe 8 aprilie în Franţa şi pe 10 aprilie în Statele Unite. Reputatul compozitor german Hans Zimmer realizează coloana sonoră pentru „No Time to Die”, al 25-lea film „James Bond”, înlocuindu-l pe americanul Dan Romer. "Este o nebunie să fac parte din acest film", a reacţionat Billie Eilish, citat în comunicat, pentur că este vorba de "o mare onoare". "Să scrii un cântec principal pentur un Bond, este ceva ce am visat întotdeauna", a adăugat ea. "James Bond este franciza cea mai bună din istorie. Sunt încă ...