Billie Jean King a declarat ca fuziunea dorita intre forurile ATP si WTA sa aiba loc cat ea mai este in viata

Billie Jean King a declarat, pentru New York Times, că speră ca fuziunea dorită între forurile ATP şi WTA să aibă loc cât ea mai este în viaţă, relatează L’Equipe, potrivit news.ro.

“Mi-am spus atunci când am văzut mesajul lui Federer: Da! Poate că mai este o speranţă. Am 76 de ani, dar sper să văd masculinul şi femininul unindu-se înainte să mor. Este un lucru bun pentru sportul nostru. Suntem mai puternici împreună, sub o singură voce. Trebuie să fim uniţi ca o familie pentru a continua să progresăm şi să luptăm”, a afirmat Billie Jean King.

Săptămâna trecută, Roger Federer a sugerat o fuziune a forurilor care conduc circuitul masculin şi pe cel feminin. “Mă întreb… doar eu mă gândesc că acum este momentul ca tenisul masculin şi cel feminin să se unească şi să fie unul?”, a scris Federer pe Twitter, făcând referire la o eventuală fuziune ATP-WTA.

Sugestia a fost primită pozitiv de mai mulţi foşti şi actuali sportivi, între care şi Simona Halep.

Şi Billie Jean King a postat un mesaj pe Twitter ca reacţie la postarea lui Federer: “Sunt de acord. Şi am spus asta încă din anii ’70. O voce, feminin şi masculin împreună, este de mult timp viziunea mea pentru tenis. WTA singură a fost mereu Planul B. Mă bucur că suntem pe aceeaşi lungime de undă. Să o facem”.