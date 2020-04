Binele Lui Dumnezeu si relele oamenilor

Binele este numele Divinităţii, căci „bun nu este decât numai Unul Dumnezeu” (Mt 19, 17). Izvorul a-tot-binele este Dumnezeu Sfânta Treime: „Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte” (Fac. 1, 31). Binele este împlinirea dragostei – o afirmă într-un singur glas de-a lungul veacurilor Sfintele Scripturi şi scrierile patristice. The post Binele Lui Dumnezeu şi relele oamenilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.