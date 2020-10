BioNTech ar putea depune in noiembrie cerere de autorizare de urgența a vaccinului sau anti-Covid-19

Sambata, 31 octombrie 2020, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor morti, zi cunoscuta in popor sub denumirea de Mosii de toamna. A fost aleasa ziua de sambata ca zi de pomenire, pentru ca este ziua in care Hristos a stat cu trupul in mormant dupa rastignirea Sa, iar cu sufletul S-a pogorat in iad, ca sa-i elibereze din el pe toti dreptii cei din veac adormiti. Pe de alta parte, este important sa retinem ca sambata premerge duminicii, ziua Invierii.