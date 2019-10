Birchall: Convoc de urgenta Comisia MCV; Raportul Comisiei Europene recomanda explicit desfiintarea SIIJ

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a anunţat marţi că va convoca în regim de urgenţă Comisia MCV pentru a concepe un plan de acţiune în vederea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul Comisiei Europene, arătând că una dintre acestea vizează "în mod explicit" desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie. "Aşa cum a dovedit-o şi în semestrul în care a deţinut Preşedinţia Consiliului UE, România este pregătită să îşi asume un rol activ în consolidarea construcţiei europene, în cadrul căreia Justiţia ocupă un loc primordial, având ca piloni centrali cooperarea judiciară bazată pe încredere reciprocă şi recunoaşterea reciprocă a hotărârilor. În acest sens, am decis ca, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 216/2012, să convoc în regim de urgenţă Comisia MCV, în care sunt reprezentate toate instituţiile care au un cuvânt de spus în ceea ce priveşte buna funcţionare a Justiţiei din România. Fac apel să se răspundă pozitiv la invitaţia pe care o voi transmite. Va fi cea mai extinsă şi reprezentativă reuniune de până acum a Comisiei MCV. Este momentul să concepem un plan de acţiune cu termene strânse pentru implementarea recomandărilor, pe care apoi să îl discutăm cu Comisia Europeană şi de care să ne ţinem. Deşi urmează un an electoral intens, sunt de părere că interesul României este mai presus decât cel electoral şi că împreună, cu toţii, la aceeaşi masă, putem şi trebuie să stabilim ce avem de făcut", a afirmat Birchall, în cadrul unei declaraţii de presă. În opinia sa, sunt premise pentru finalizarea MCV şi nu se puteau face "minuni peste noapte", în condiţiile în care în luna mai "ne-a trecut glonţul pe la ureche". "Să nu uităm de unde am pornit şi anume raportul din noiembrie 2018, care a fost de o duritate fără precedent. Totuşi, s-a făcut tot ce s-a putut pentru a obţine un raport mai bun. Trebuie să accentuez că raportul creează premisele finalizării acestui Mecanism, numai dacă toţi actorii implicaţi din România se vor alătura eforturilor Ministerului Justiţiei şi vor pune destinul european al României deasupra oricăror interese. Trebuie să fie însă limpede pentru toată lumea că nu se puteau face minuni peste noapte, în condiţiile în care, la momentul la care am preluat mandatul, România era în pragul activării articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, aşa cum de altfel rezultă din textului raportului, raport care face referire la scrisoarea din luna mai 2019 a Comisiei. 'Ne-a trecut glonţul pe la ureche', cum se spune", a explicat Ana Birchall. Ministrul Justiţiei a adăugat că Raportul MCV critică activitatea Secţiei speciale de anchetare a magistraţilor şi recomandă desfiinţarea acesteia. Potrivit lui Birchall, activitatea CSM a determinat o evaluare negativă din partea Comisiei Europene. "În legătură cu SIIJ, după cum constataţi şi de această dată, Comisia Europeană critică înfiinţarea şi funcţionarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie, reiterând observaţiile şi recomandările formulate atât de Comisia de la Veneţia, cât şi de GRECO, dar şi cele formulate de Comisia Europeană prin Raportul din noiembrie 2018. Raportul recomandă în mod explicit desfiinţarea acestei secţii. În calitate de ministru al Justiţiei şi de membru de drept al CSM, nu pot să îmi exprim decât regretul şi îngrijorarea profundă că activitatea din ultimul an a CSM a determinat o evaluare negativă din partea Comisiei, pornind de la afirmaţiile sau acţiunile unor membri CSM şi, mai grav, ale preşedintelui CSM, menţionat în mod expres în raport. Acest lucru este cu atât mai îngrijorător cu cât reflectă un regres vădit faţă de evaluările anterioare ale Comisiei privind modul în care CSM şi-a îndeplinit menirea constituţională de garant al independenţei Justiţiei", a afirmat Ana Birchall. În final, ea a menţionat că, încă de la preluarea mandatului de ministru al Justiţiei, obiectivul său a fost să relanseze dialogul cu Comisia Europeană şi să reclădească încrederea dintre Bruxelles şi Bucureşti. AGERPRES/(A - autor: Eusebi Manolache, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)