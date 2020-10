Biroul Electoral Central cere tranșarea rezultatelor alegerilor locale pe sectoare. Voturile nu se mai renumara /UPDATE

UPDATE Biroul Electoral al Municipiului București a decis, duminică, că voturile nu vor fi renumărate nici în Sectorul 1, nici în Sectorul 5. Biroul Electoral Central (BEC) a dat un ultimatum Biroului Electoral București să tranșeze duminică situațiile de la Sectorul 1 și Sectorul 5, unde planează acuzații reciproce de fraudă electorală. Termenul limită este […] The post Biroul Electoral Central cere tranșarea rezultatelor alegerilor locale pe sectoare. Voturile nu se mai renumără /UPDATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.