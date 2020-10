Biserica Anglicana este co-proprietara unor cantece ale unor artisti ca Beyoncé, Rihanna si Justin Timberlake

Biserica Anglicană este co-proprietara unor cântece precum Single Ladies al Beyoncé, Umbrella al Rihannei şi SexyBack al lui Justin Timberlake, prin intermediul unei investiţii la compania Hipgnosis, relatează BBC.

Oricât ar părea de bizar, biserica se numără printre sutele de investitori ai companiei Hipgnosis, care în ultimii trei ani a cumpărat drepturile pentru mii de hituri muzicale, potrivit news.ro.

Până în prezent, Hipgnosis a cheltuit peste 1 miliard de dolari pentru muzica artiştilor Mark Ronson, Chic, Barry Manilow şi Blondie. Ultima achiziţie este catalogul de cântece al LA Reid, ceea ce înseamnă că deţine o participaţie la Men's End Of The Road al Boyz II, I'm Your Baby Tonight al lui Whitney Houston şi Don't Be Cruel al lui Bobby Brown.

Atunci când aceste cântece sunt difuzate la radio sau folosite într-un film sau un show TV, Hipgnosis câştigă bani şi, prin asociaţie, şi Biserica Anglicană, alăruti de alţi investitori, cum ar fi Aviva, Investec şi Axa.

Potrivit fondatorului Hipgnosis, Merck Mercuriadis, muzica pe care a cumpărat-o ”este mai valoroasă decât aurul sau petrolul”.

”Aceste melodii extraordinare şi consacrate au fluxuri de venituri previzibile şi fiabile. Dacă luaţi un cântec precum Sweet Dreams al Eurythmics sau Livin' On A Prayer al Bon Jovi, este vorba de trei până la patru decenii de venituri fiabile”, a explicat el.

Mercuriadis spune că piesele de succes sunt o investiţie stabilă, deoarece veniturile lor nu sunt afectate de fluctuaţiile economiei.

”Dacă oamenii duc o viaţă foarte bună, o fac pe o coloană sonoră de cântece. Dar, în mod egal, dacă se confruntă cu genul de provocări pe care le-am întâmpinat în ultimele şase luni, se vor alina şi vor uita de probleme cu piese extraordinare. Aşadar, muzica se consumă întotdeauna şi generează întotdeauna venituri”, a mai spus acesta.

De fapt, odată cu creşterea utilizatorilor Spotify cu o medie lunară de 22% între lunile martie şi iulie, redevenţele de streaming au crescut în timpul pandemiei de Covid-19. Ca urmare, preţul acţiunilor Hipgnosis a rezistat în mare măsură tulburărilor care au afectat o mare parte din lumea afacerilor.

Mercuriadis, care provine din regiunea canadiană Quebec, a intrat în industria muzicală după ce a sunat luni de zile la biroul Virgin Records din Toronto, până când i-au dat un loc de muncă în departamentul de marketing, unde a lucrat cu clienţi precum UB40, The Human League şi XTC.

În 1986, s-a alăturat grupului Sanctuary, devenind în cele din urmă CEO-ul acestuia, unde a gestionat carierele lui Elton John, Iron Maiden, Guns N 'Roses, Destiny's Child şi Beyoncé, lucrând şi la relansarea carierei lui Morrissey, în 2004.

Kanye West l-a numit recent unul dintre ”cei mai puternici şi mai cunoscuţi oameni din muzică”.

Spre deosebire de majoritatea companiilor de muzică, Hipgnosis nu se concentrează pe găsirea ”următorului mare succes”. O treime dintre piesele pe care le deţine au mai mult de 10 ani, iar 59% au între trei şi 10 ani. Mai puţin de 10% sunt versiuni mai noi.

”Singurul lucru pe care îl au în comun este că sunt importante din punct de vedere cultural”, spune Mercuriadis.