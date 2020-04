Biserica Catolica a creat un fond pentru ajutorarea țarilor sarace afectate de pandemie. Care sunt zonele vizate

Papa Francisc a înfiinţat un fond de urgenţă pentru ajutorarea zonelor afectate de coronavirus din ţările în curs de dezvoltare, a anunţat luni Vaticanul. Suveranul pontif a donat drept contribuţie iniţială 750.000 de dolari din fondurile aflate la dispoziţia sa şi a cerut diocezelor şi altor entităţi catolice să contribuie la rândul lor după posibilităţi. The post Biserica Catolică a creat un fond pentru ajutorarea țărilor sărace afectate de pandemie. Care sunt zonele vizate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.