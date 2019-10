Biserica deschisa non-stop pentru patrupede. Duminica slujba se tine cu caini!

In fiecare duminica, la slujba de la Biserica Sant'Ana, din orasul brazilian Gravata, sunt bineveniti si cainii. Parintele Joao Paulo Araujo Gomes, mare iubitor de caini, ii primeste pe acestia in biserica, in speranta ca enoriasii vor lua cate unul la plecare. Ceea ce se si intampla uneori.