Biserica Ortodoxa incepe sa foloseasca cea mai folosita aplicație

Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord anunta ca in weekend l-a avut invitat pe Părintele Profesor Constantin NECULA, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Tema a fost despre „Despre curajul duhovnicesc”, Cei care au dorit sa il urmareasca puteau sa o faca prin aplicatia Zoom. Aceasta aplicatie este to mai des folosita pentru conferinte online, mai ales in aceasta perioada.