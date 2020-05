Biserica Ortodoxa Romana face demersuri pentru reluarea slujbelor cu prezența credincioșilor. Mișcare a cultelor din toata Europa

Biserica Ortodoxă Română își dorește reluarea slujbelor religioase la care să participe și credincioșii, în contextul expirării stării de urgență începând cu data de 15 mai. În acest sens, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a declarat pentru Digi24 că „Biserica Ortodoxă Română, ca și celelalte culte religioase din România/ Europa, face demersuri […] The post Biserica Ortodoxă Română face demersuri pentru reluarea slujbelor cu prezența credincioșilor. Mișcare a cultelor din toată Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.