Bitcoin nu este suflat cu aur sau cu argint, dar are un cost. Bitcoin consuma mai multa energie electrica decat Romania sau Portugalia. Cei de la Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) au estimat care este costul energetic al retelei bitcoin si au comparat rezultatele cu consumul de energie electrica al tarilor din lumea intreaga. In timp ce unitatea terawati pe ora este una standard pentru masurarea consumului de energie electrica, ea poate fi cam abstracta fara context. De aceea, cercetatorii au creat aceasta platforma online in care este comparat consumul de energie electrica al criptomonedei cu consumul de energie al tarilor. In lume se produc 25.082 TWh (terawati pe ora), iar consumul total este de 20.863 ...