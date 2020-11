Black Friday de pandemie. Reduceri foarte mari, dar si cumparatori precauti cu bugetele

In mod traditional, pentru magazine, Black Friday reprezinta a 13-a luna din an, cu vanzari care echivaleaza o luna normala. Campaniile extinse de reduceri de pe parcursul intregului an 2020, marcate de contextul imprevizibil cauzat de efectele pandemiei, in alte conditii ar fi diminuat interesul cumparatorilor pentru perioada Black Friday. Totusi, avand in vedere schimbarile fundamentale in comportamentul de cumparare care au avut loc in ultimele 7-8 luni si reorientarea catre online a multor ...