Black Sea Oil & Gas a primit aprobarea ANRM pentru dezvoltarea zacamintelor de gaze Ana si Doina

Compania Black Sea Oil & Gas SRL a anunţat luni că a primit aprobarea din partea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM) pentru studiile de evaluare a resurselor geologice şi rezervelor de gaze libere aferente zăcămintelor comerciale Ana şi Doina, care fac obiectul Proiectului de Dezvoltare Gaze Naturale Midia din largul Marii Negre, informează un comunicat de presă al companiei, relatează agerpres.

Black Sea Oil & Gas SRL, împreună cu partenerii săi de concesiune, Petro Ventures Resources SRL şi Gas Plus International B.V., precizează că Proiectului de Dezvoltare Gaze Naturale Midia din largul Marii Negre constă în săparea a cinci sonde de producţie (una pe zăcământul Doina şi patru pe zăcământul Ana) şi realizarea unui ansamblu submarin de producţie pe zăcământul Doina. Acesta va fi conectat printr-o conductă de 18 kilometri la platforma de producţie monitorizata şi operată de la ţărm, amplasată pe zăcământul Ana. O conductă submarină de 126 kilometri va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la ţărm, până la noua staţie de tratare a gazelor din comuna Corbu, judeţul Constanţa.Capacitatea de producţie estimată va fi de un miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al României. Gazele tratate vor fi livrate în Sistemul National de Transport al Gazelor Naturale operat de SNTGN Transgaz SA."Această aprobare din partea ANRM reprezintă confirmarea oficiala din partea statului român ca Proiectul MGD este aprobat. Apreciem foarte mult procesarea rapida a cererii noastre de către ANRM", a declarat directorul general de la Black Sea Oil & Gas, Mark Beacom.la rândul său, preşedintele ANRM, Gigi Dragomir, a afirmat că punerea în producţie a zăcămintelor de gaze Ana şi Doina din largul Marii Negre constituie o prioritate pentru ANRM, instituţie care sprijină implementarea proiectelor de hidrocarburi din largul Marii Negre ce pot conduce la diversificarea surselor de aprovizionare cu energie în România.Pentru acest an, Black Sea Oil & Gas are în plan finalizarea etapei de proiectare de detaliu a Proiectului MGD, începerea fabricării platformei de producţie Ana la şantierul naval din Agigea, începerea lucrărilor de construcţii civile la staţia de tratare a gazelor din comuna Corbu şi achiziţionarea şi livrarea echipamentelor necesare.În luna februarie a acestui an, Black Sea Oil & Gas a anunţat că a luat decizia finală de investiţie pentru Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (proiectul MGD), localizat în zona românească a Mării Negre, unde va investi 400 de milioane de dolari. Atunci, Marc Beacom a spus că Black Sea Oil & Gas va extrage gaze din Marea Neagră chiar dacă actuala legislaţie din România nu va fi modificată.Black Sea Oil & Gas SRL, deţinută de Carlyle International Energy Partners şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este o companie independentă de petrol şi gaze cu sediul în România, care desfăşoară operaţiuni de explorare, dezvoltare şi exploatare a resurselor convenţionale de ţiţei şi gaze naturale.În prezent, portofoliul companiei este alcătuit din concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apă de Mică Adâncime şi XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre, în care BSOG deţine o participaţie de 65% şi calitatea de operator.Gas Plus este al patrulea cel mai mare producător de gaze naturale din Italia activ în principalele sectoare ale industriei gazelor naturale, în special în domeniul explorării, producţiei, achiziţiei, distribuţiei şi vânzării cu amănuntul. La 31 decembrie 2017, grupul avea 45 de concesiuni de exploatare situate pe întreg teritoriul Italiei, un total de aproximativ 1.600 de kilometri de reţea de distribuţie în 39 de municipalităţi, deservind peste 72.000 de utilizatori finali, şi un număr de 181 de angajaţi.Gas Plus deţine o participaţie de 15% în concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apă de Mică Adâncime şi XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre.Petro Ventures, un grup privat de investiţii, deţine o participaţie de 20% în concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apă de Mică Adâncime şi XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre.