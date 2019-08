"Blackbird", cu Kate Winslet si Susan Sarandon, va deschide San Sebastian Festival

Blackbird google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Filmul "Blackbird", un remake al filmului de limba daneza "Silent Heart" (2014) realizat de Bille August, in care vor juca Kate Winslet, Susan Sarandon si Mia Wasikowska, va deschide cea de-a 67-a editie a San Sebastian Film Festival, pe 20 septembrie, potrivit Variety. Lungmetrajul, care a avut premiera mondiala la Festivalul de Film de la Toronto, va rula in competitie, aceasta reprezentand premiera sa europeana. Competitia Festivalului de la San Sebastian prezinta autori mari ai cinematografiei, la care se adauga cateva alegeri in premiera. Regizat de Roger Michell ("Notting Hill", "My Cousin Rachel"), "Blackbird" este despre boala in stadiu terminal a lui ...