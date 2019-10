BLESTEMUL de sub vesmintele Sfintei Cuvioase Parascheva

Moastele Cuvioasei se afla la Catedrala Mitropolitana din Iasi in preajma acestei zile avand loc unul din cele mai mari pelerinaje ortodoxe din tara noastra, la care participa inchinatorii din toate colturile tarii.

Pe 14 octombrie 2019 Sfanta Parascheva este sarbatorita si in acest an. Sute de mii de credinciosi se afla in ultima zi de doliu la Iasi

Considerata una dintre cele mai populare sfinte din traditia crestin-ortodoxa, Parascheva, celebrata in fiecare an pe 14 octombrie, este mare facatoare de minuni. De aceea, pe 14 octombrie este interzis sa calci, sa cosi, sa faci mancare sau alte treburi in gospodarie, daca vrei sa eviti durerile de cap si cele oculare.

Mii de oameni merg in fiecare an sa se inchine la racla Sfintei Parascheva, insa putini stiu despre blestemul de sub vesmintele care acopera moastele.

Mai exact, moastele sunt acoperite de un vesmant ce dateaza din anul 1641 si pe care este pus un sigiliu, unde este mentionat blestemul domnitorului Vasile Lupu si al Mitropolitului Varlaam:

„Blestemat sa fie cel care va imprastia vreodata Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva”.

Sfanta Parascheva s-a nascut in Epivat, Tracia rasariteana, nu departe de Constantinopol, intr-o familie de neam bun si cu credinta in Dumnezeu.

