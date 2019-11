Bloc pe spatii verzi“ in Faleza Nord?: Povestea terenului aflat initial in proprietatea unui inculpat din Dosarul Retrocedarilor

Dispoziţia primarului, desfiinţată de Curtea Supremă

Terenul „curţi, construcţii“ era „spaţii verzi“?!

Proprietarul şi-a căutat dreptatea în instanţă

Locuitorii din Faleză Nord sunt nemulţumiţi de faptul că un constănţean încearcă să ridice un bloc cu şapte etaje pe un teren a cărui destinaţie părea a fi de „spaţii verzi“. Terenul provine dinemisă de fostul primar al Constanţei,în beneficiul numitului. Câţiva ani mai târziu, atât Radu Mazăre, cât şi Ene, alături de alţi aproape 35 de inculpaţi, au fost trimişi în judecată de DNA în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanţa.În februarie 2019, Curtea Supremă l-a condamnat pela trei ani cu suspendare sub supraveghere, pela 9 ani, iar Dispoziţia nr. 3135/2003 (în baza căreia a fost atribuit terenul din Faleză Nord) a desfiinţat-o, totul în Dosarul Retrocedărilor.Legat de acest subiect, în şedinţa Consiliului Local Constanţa din urmă cu două zile, primarula anunţat că a fost amendat de instanţă din cauza PUZ-ului ce îi nemulţumeşte pe locuitorii din Faleză Nord şi care vizează un bloc cu şapte etaje, terenul pe care se doreşte a se construi provenind din retrocedări.Decebal Făgădău a precizat că a fost amendat pentru neelaborarea acestui PUZ, informaţiile venind ca un răspuns dat unuia dintre cetăţenii ce au participat la şedinţa CLC tocmai pentru a bloca aprobarea PUZ-ului pentru blocul cu şapte etaje, întrucât ar afecta spaţiile verzi din zonă. În ce priveşte terenul vizat, acesta a fost dobândit de proprietarul actual de la persoane ce îl luaseră de la(condamnat la 3 ani în Dosarul Retrocedărilor), care, la rândul său, primise terenul prin Dispoziţia Primarului nr. 3135/13.11.2003, emisă de fostul primarAşa cum am precizat, dispoziţia respectivă, ce l-a împroprietărit pe Daniel Ene, a fost desfiinţată prin Decizia nr. 32/2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care s-a soluţionat definitivdin Constanţa. Prin aceeaşi hotărâre a instanţei, Daniel Ene a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare, pedeapsa fiindu-i suspendată sub supraveghere pe un termen de încercare de şapte ani.Pentru a reveni la discuţia cu PUZ-ul contestat de locuitorii din Faleză Nord, este de menţionat faptul că acesta priveşte un teren de 500 mp, situat în Constanţa, zona blocurilor. Potrivit sentinţei civile nr. 63/2016 a Tribunalului Constanţa, înainte de a ajunge la, terenul îi fusese restituit lui Daniel Ene, în baza dispoziţiei Primarului Municipiului Constanţa nr. 3135/13.11.2003, semnată de fostul primar Radu Ştefan Mazăre.Aşa cum am menţionat anterior, prin Decizia nr. 32/2019 a Curţii Supreme,a Primarului Municipiului Constanţa a fost desfiinţată. Este de spus, de asemenea, faptul că decizia Curţii Supreme a fost pronunţată în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, iar prin aceeaşi hotărâre fostul primar Radu Mazăre a fost condamnat şi el, alături de Daniel Ene, însă pedeapsa primită de fostul edil a fost mai grea, respectiv de nouă ani de închisoare.Dincolo de acest aspect, Dispoziţia nr. 3135/2003 a fost emisă de primarul Mazăre în data de 13 noiembrie 2003 pentru a soluţiona notificarea nr. 105830 din 07.08.2001 formulată în baza Legii 10/2001 de către, Eleonora Lavinia Dragne-Gardef, Cornelia Gardef şi Adrian Sorin Mugur Cănănău. Astfel, deşi notificarea a fost formulată de reprezentanţii familiei Dragne-Gardef, terenurile acordate în baza legii 10/2001 prin Dispoziţia nr. 3135/2003 privesc alţi beneficiari, ca urmare a cesionării drepturilor litigioase cătreşiMai precis, în Dispoziţia nr. 3135/2003 se arată că: „Se atribuie în compensare domnului Ene Daniel suprafaţa de teren de 11.223,24 mp situat în intravilanul municipiului Constanţa, în valoare de 696.204 usd, conform schiţei anexa“.Potrivit sentinţei civile din 2016 a Tribunalului Constanţa, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 3638/2005 Mihai Valentin Florin a cumpărat imobilul teren de 500 mp situat în Constanţa, zona blocurilor PA2-PA4, lot 7, ce provenea din terenurile dobândite de Ene de la primărie.Ca un rezumat al celor de mai sus, Daniel Ene avea terenul de la primărie, primit alături de altele prin Dispoziţia nr. 3135/2003. În decembrie 2005, terenul i-a fost vândut lui Mihai Valentin Florin. În februarie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a desfiinţat dispoziţia prin care Daniel Ene primise terenurile de la primăria Constanţa şi l-a condamnat pe Ene la trei ani cu suspendare sub supraveghere, pentru complicitate la abuz în serviciu şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, iar pe Radu Mazăre - la nouă ani de închisoare, pentru abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracţional organizat.Numai că, până la sentinţa din 2019 a Curţii Supreme, Mihai Valentin Florin apucase deja să dea în judecatăşi, pentru a-i obliga să elaboreze şi să aprobe Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru ridicarea unui imobil S+P+7E - apartamente de locuit pe terenul cumpărat în 2005.Potrivit portalului de jurisprudenţă www.rolii.ro, în cererea adresată în iulie 2015 Tribunalului Constanţa în contradictoriu cu Primarul Municipiului Constanţa şi Consiliul Local Constanţa, pentru elaborarea PUZ-ului, Mihai Valentin Florin a arătat că terenul a ajuns în proprietatea sa după „vânzări succesive“ şi că, în toate actele notariale ce au însoţit aceste vânzări, s-a menţionat categoria de folosinţă a terenului drept „curţi-construcţii“.Mai mult, acesta a mai arătat că, în urma cererilor sale,a eliberat/21.11.2005 şi, respectiv,, ambele documente prevăzând faptul că „folosirea actuală a terenului este curţi-construcţii“. De asemenea, a mai arătat că certificatul de urbanism nr. 4589/2007 este eliberat pentru „Elaborare PUZ pentru construire imobil S+P+7E - apartamente de locuit“.Trebuie precizat că, la momentul eliberării certificatului de urbanism nr. 6069/21.11.2005, Mihai Valentin Florin nu era încă proprietarul respectivului teren, el cumpărându-l abia în 14.12.2005. În certificatul de urbanism nr. 6069, la regimul economic s-a menţionat „folosinţa actuală a terenului este - teren liber“, iar „destinaţia terenului, stabilită prin documentaţiile de urbanism aprobate - cf.PUD-locuire“. Totodată, în certificatul de urbanism nr. 4589 se certifică faptul că pentru acelaşi imobil teren „regimul economic - folosirea actuală a terenului: curţi, construcţii“, iar „destinaţia terenului: se va stabili prin PUZ“. Certificatul de urbanism nr. 4589 fusese emis în vederea elaborării PUZ-ului pentru construirea imobilului cu şapte etaje.Ca o paranteză, Radu Mazăre a fost primar al Constanţei din 2001 până în data de 22 mai 2015, când şi-a dat demisia. Astfel, certificatele din 2005 şi 2007 pe care le-a invocat şi depus Mihai Valentin Florin în instanţă fuseseră emise când primar era Radu Mazăre. Totuşi, când Mihai Valentin Florin a dat în judecată primăria pentru a-i aproba PUZ-ul pentru blocul cu 7 etaje (în iulie, 2015), atribuţiile de primar îi reveniseră deja lui Decebal Făgădău.Astfel, în data de 14.07.2014,a emis certificatul de urbanism pentru informare nr. 1987, prin care la regimul economic terenul lui Mihai Valentin Florin figurează cu destinaţia „imobilul este situat în ZRV la parcuri, grădini publice orăşeneşti şi de cartier, scuaruri şi fâşii plantate publice - destinaţii admise: funcţiuni de spaţiu public: (...); destinaţii neadmise: se interzic: schimbarea funcţiunii spaţiilor verzi, intervenţii care depreciază caracterul peisagistic al zonei“.Spus pe scurt, certificatele de urbanism emise în 2005 şi 2007 prevedeau faptul că folosinţa actuală este „teren liber“, respectiv, „curţi construcţii“.Totuşi, certificatul de urbanism emis spre informare în 2014 prevedeau, din contră, faptul că acelaşi teren figurează cu destinaţia „parcuri grădini publice“ şi se interzicea schimbarea funcţiunii spaţiilor verzi.În aceste condiţii, Mihai Valentin Florin a dat Primarul în judecată, iar în cererea de chemare în judecată acesta a arătat, potrivit portalului jurisprudenţei www.rolii.ro, faptul că „demersurile efectuate în vederea obţinerii autorizaţiei de construire au fost blocate, dreptul său de a construi pe terenul proprietatea sa fiind împiedicat fără nicio justificare“.După certificatul de urbanism emis pentru informare de primar în 14.07.2014, prin care terenul era trecut drept „parcuri grădini publice“, Mihai Valentin Florin a cerut Primăriei Municipiului Constanţa, pe 12.06.2015, elaborarea şi aprobarea PUZ-ului pentru a construi blocul cu 7 etaje.Primăria i-a răspuns în 10.07.2015 că documentaţia sa a fost trimisă spre analiză, prin care se solicita un punct de vedere în legătură cu speţa. Întrucât omul nu a primit nicio soluţionare, pe data de 30.07.2015, Mihai Valentin Florin a dat în judecată autorităţile locale, pentru a le obliga la elaborarea şi aprobarea PUZ-ului pentru blocul cu 7 etaje.În sentinţa civilă nr. 63/2016 a Tribunalului Constanţa, instanţa arată, potrivit portalului de jurisprudenţă, faptul că „prin adresa nr. R132142/5.10.2015 emisă de Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Constanţa depusă la dosar (...) se susţine în apărare că, potrivit HCL nr. 653/25.11.1999 privind aprobarea PUG, HCL nr. 81/26.03.2013 privind prelungirea valabilităţiial municipiului Constanţa şi a Regulamentului Intern de urbanism, imobilul proprietatea terenului este situat în ZRV1 la parcuri, grădini publice orăşeneşti şi de cartier, scuaruri şi fâşii plantate publice“.În aceeaşi hotărâre se arată că „instanţa observă că dispoziţiile precizate vizează terenuri cu destinaţia de spaţiu verde aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau unităţii administrativ teritoriale, fără nicio referire la terenurile proprietatea privată a persoanelor fizice“.În aceste condiţii, judecătorii Tribunalului Constanţa au admis cererea lui Mihai Valentin Florin şi au obligat autorităţile locale „să întocmească şi să adopte Planul Urbanistic Zonal prin care să se reglementeze regimul de construire al zonei în care se află terenul proprietatea reclamantului, situat în zona blocurilor PA2-PA4, lot 7, identificat cu nr. Cadastral (...) din Municipiul Constanţa, (...) în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri“.Decizia a fost menţinută la Curtea de Apel Constanţa, prin Decizia civilă nr. 622/2016.Între timp, primarul Decebal Făgădău a fost dat în judecată din nou de Mihai Valentin Florin şi amendat de instanţă tot pentru elaborarea PUZ-ului cu pricina. În şedinţa CLC de joi, edilul a declarat că a plătit o amendă de 34.200 de lei în această situaţie. Totuşi, proiectul de hotărâre pentru aprobarea PUZ-ului cu pricina a fost retras şi joi de pe ordinea de zi, primarul afirmând că, prin intermediul secretarului primăriei, a solicitat mai multe lămuriri de laasupra unor aspecte ce ţin de legalitate. Proiectul va fi reintrodus la vot când aspectele se vor lămuri.



Citeşte şi:





Primarul a fost amendat. Motivul un PUZ din Faleză Nord! Locuitorii au dat buzna în Consiliul Local şi au cerut să nu se construiască blocul!



Motivare în Dosarul Retrocedărilor

„La nivelul municipiului a fost constituită o grupare infracţională, care a funcţionat ca o veritabilă organizaţie de tip mafiot“



117 ani de închisoare pentru un prejudiciu de 114 milioane de euro Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, judecata pas cu pas (documente)