BLOCAJ denunțat de ministrul Comunicațiilor: Administrația Prezidențiala a obstrucționat trecerea la radiodifuziunea digitala terestra in Romania

Administrația Prezidențială a blocat trecerea la radiodifuziunea digitală terestră în România, acuză ministrul Comunicațiilor Alexandra Petrecu.

"Blocajul guvernamental indus de administratia prezindentiala face ca Romania sa piarda startul mai multor proiecte foarte importante pentru cetatenii sai.

Astazi, am fost in imposibilitatea promovarii in Guvern a unui Memorandum care ar fi stat la baza elaborarii strategiei privind implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore și a serviciilor multimedia asociate, la nivel national.

Tranziția la radiodifuziunea digitală terestră în România implică o abordare complexă, cu o componentă de interes strategic fundamental al statului român în legătură cu mijloacele de informare a populației într-un mod cât mai transparent, nediscriminatoriu și accesibil pentru o gamă cât mai variată de conținut.

Guvernul in functie este privat de instrumentul de a adopta orice proiect nou sau element de politica noua, impactand negativ cetatenii si companiile din Romania!

# ResponsabilitatepentruROMANIA!", scrie Alexandru Petrescu pe Facebook.