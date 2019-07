BLOCAJ la negocierile dintre Viorica Dancila, Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu

Președintele PSD, Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu președinții Pro România, Victor Ponta și al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu pentru a negocia o susținere la prezidențiale în favoarea candidatului PSD. Victor Ponta dezvăluie cum s-au purtat negocierile și arată că nu s-a ajuns la nicio concluzie și nici nu s-a luat vreo decizie.

Citește și: SURSE - Viorica Dăncilă a anunțat că DEMISIONEAZĂ de la șefia PSD, dacă nu se atinge obiectivul

”Am avut azi discutii informale si cu Doamna Viorica Dancila si cu Domnul Calin Popescu Tariceanu.

Am insistat doar pe obiectivul principal al ProRomania - o schimbare radicala fata de tot ceea ce s-a intamplat din Ianuarie 2017 si pana in 27 Mai 2019 : asigurarea unei guvernari eficiente si a unor reforme adevarate in domeniul administratiei publice , al economiei si finantelor, educatie, sanatate, mediu samd.

Evident ca nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborari politice ( asemenea decizii pot fi luate doar de catre Echipa ProRomania) / asa cum am facut si atunci cand am discutat cu liderii Opozitiei sau cu Presedintele Iohannis am dat dovada de dorinta de dialog - dar am prezentat si sustinut punctele de vedere ale ProRomania si interesele sociale si economice pe care noi le reprezentam.