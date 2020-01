Blonda in avion

Un avion zbura spre Montreal, când o blondă se ridică de pe locul ei de la Economic Class şi se aşează pe un loc de la First Class. Însoţitorul de zbor o vede şi o roagă să-i arate biletul. Apoi, îi spune blondei ca ea a plătit un loc la Economic Class, aşa că va trebui să se aşeze în spate. Blonda îi dădu replica:

- "Sunt blondă, sunt frumoasă, merg la Montreal şi am de gând să stau aici!"

Însoţitorul intră în cabina piloţilor şi le spuse de blondă care nu vrea să stea pe locul plătit. Copilotul se duce la ea şi încearcă să-i explice din nou cum stau lucrurile. Blonda îi răspunse la fel:

- "Sunt blondă, sunt frumoasă, merg la Montreal şi am de gând să stau aici!"

Copilotul îi spune pilotului că probabil vor trebui să aştepte până la aterizare şi acolo să o dea pe mâna poliţiei,… la care pilotul îi răspunde:

- "Ce spui?...e blondă?...Mă ocup eu atunci. Sunt însurat cu o blondă.

Se duce la blondă, îi şopteşte ceva la ureche, la care ea:

- "Oh, mă scuzaţi...." şi se mută înapoi pe locul ei de la clasa Economic.

Însoţitorul de zbor şi copilotul uimiţi îl întreabă ce i-au spus de a reuşit s-o facă să se mute la locul ei fără scandal.

- "I-am spus că First Class-ul nu merge la Montreal!"

