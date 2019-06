Blondie, ingerul pazitor al copiilor abandonati in spitale. 2 copii sunt parasiti in fiecare zi in spitalele din Romania

In aceasta perioada se vorbeste foarte mult despre copiii abandonati de parinti si ies la iveala modurile brutale prin care statul esueaza in a-i proteja ulterior. Romanii afla si constientizeaza cum zeci de mii de copii au ajuns in grija statului, cum acolo multi dintre ei sunt supusi unor abuzuri si traume greu de imaginat si cum adoptia e posibila pentru doar o mana dintre acestia, si doar dupa ce se trece prin cele 9 cercuri ale infernului birocratic.