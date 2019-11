Bloomberg: Iohannis se apropie de un nou mandat. AP: Alegerile din Romania, eclipsate de criza politica

Romanii isi aleg duminica viitorul presedinte, insa alegerile sunt umbrite in acest an de o criza politica in contextul careia un guvern minoritar a fost instalat cu doar cateva zile in urma, scrie sambata Associated Press, in timp ce Bloomberg noteaza ca Klaus Iohannis, "presedintele care a scos Romania de pe marginea prapastiei", este aproape de un nou mandat.