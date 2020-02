Blue Air le permite clientilor care au cumparat bilete catre sau dinspre Italia sa schimbe data calatoriei gratuit

Blue Air a implementat o serie de masuri suplimentare de preventie, in contextul alertei referitoare la raspandirea coronavirusului si al instalarii situatiei de carantina in mai multe localitati din Italia, si ofera gratuit serviciul de modificare a datei de calatorie pentru toate zborurile programate in perioada 27 februarie - 15 martie 2020 (inclusiv) catre sau dinspre Bologna, Florenta, Milano sau Torino.