BNR a facut anuntul: Ce bancnota va fi lansata anul viitor

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat astazi,31 iulie 2019, ca va lansa in circulatie bancnota de 20 de lei, care va celebra o personalitate feminina, pe Ecaterina Teodoroiu. "Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis, in sedinta din 30 iulie, lansarea in circulatie, in cursul anului 2020, a unei bancnote care va avea pe una dintre fete portretul Ecaterinei Teodoroiu, eroina cazuta in lupta in timpul Primului Razboi Mondial. Bancnota va avea valoarea nominala de 20 de lei. Aceasta valoare nominala a mai fost utilizata in istoria emisiunilor de bancnote romanesti si se regaseste printre cele aflate in circulatie in zona euro", arata un comunicat al BNR. Bancile ...