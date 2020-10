BNR: Deficitul de cont curent a scazut cu 18% la opt luni; datoria externa a crescut cu 6,3 mld. €

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5,789 miliarde de euro, în primele opt luni din 2020, în scădere cu 18,45% comparativ cu cel din perioada similară din 2019, de 7,099 miliarde euro, potrivit unui comunicat al Băncii Naţionale a României (BNR). Balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu […] The post BNR: Deficitul de cont curent a scăzut cu 18% la opt luni; datoria externă a crescut cu 6,3 mld. € appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.