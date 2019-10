BNR ii arata calea viitorului guvern: Patru masuri propuse in locul cresterii taxelor

O condiție de bază pentru ca România să-și majoreze veniturile bugetare ca proporție în PIB este să crească libertatea economică, este de părere Lucian Croitoru, consilier pentru politică monetară la Banca Națională a României (BNR), transmite Mediafax.

În opinia acestuia, pentru ca libertatea economică să crească este nevoie să crească integritatea Guvernului, să se clarifice drepturile de proprietate (un exemplu ar fi drepturile investitorilor minoritari), să se îmbunătățească eficiența și independența sistemului judiciar, precum și să fie puse la punct reglementări în ton cu economia de piață care ar avea rolul de a stimula antreprenoriatul.

"Dacă compar sarcina fiscală a României, în medie, în perioada 1995-2019, o găsesc că este 27,7%. Dacă mă uit la UE15, la membrii comunitari dinainte de 2004, constat că avem 11,1% procente în urmă, adică UE 15 are 38,8%. De aici a apărut în România ideea că trebuie să facem orice ca să ajungem și noi spre nivelul acela, măcăr cât are Bulgaria, care are 31%. Eu zic că nu este necesar așa. Se poate ajunge acolo dacă crești integritatea guvernului, clarifici drepturile de proprietate, iar abia atunci agențiile care au în sarcină colectarea de venituri vor fi și ele suficient de pregătite și doritoare pentru a face acea colectare pe care toată lumea o critică, că noi suntem foarte mult sub rata statutară de impozitare în termeni efectivi. Până atunci nu. Noi putem să spunem că dorim să reformăm aceste instituții și comportamentele din interiorul lor oricât de mult, dacă nu sunt rezolvate cele patru probleme nu se va face, se va discuta doar (despre creșterea veniturilor)", a spus Croitoru.

El a spus că Japonia are în perioada 1991-2019 o colectare egală cu cea a României din perioada 1995-2019, respectiv 27,7% din PIB. Asta în timp ce și SUA și Elveția au colectări cel mult egale sau mai mici.

"Să nu se înțeleagă că este bine că ponderea veniturilor bugetare în PIB este joasă. Dacă s-ar colecta suficient, lăsând taxele cum sunt, ne-am duce cel puțin la nivelul ponderii veniturilor în PIB pe care-l are Bulgaria. Adică deficitul nostru bugetar, astăzi, ar fi zero, și am avea șanse să creștem pensile cu 40% (în 2020)", a adăugat Croitoru.

Oficialul a punctat că este în favoarea creșterii pensiilor și salariilor, dar nu prin creșterea taxelor ci prin creșterea colectării. Potrivit lui Lucian Croitoru, mărirea impozitelor în scopul creșterii veniturilor în PIB nu va duce la rezultatul scontat pentru că România nu are un nivel de dezvoltare adecvat.

El a mai adăugat, în sensul unui al doilea motiv împotriva creșterii taxelor: "Pentru că o recesiune este relativ aproape, imediat ce ritmul nostru de creștere economică va scădea sub cel potențial, pe care-l estimăm în prezent la 3 virgulă ceva, acele creșteri de impozite vor deveni prociclice, adică vor înfunda economia și mai mult. Iar dacă se va intra în recesiune, cu atât mai mult politica de creștere a impozitelor va fi prociclică. (…) Este o chestiune de filosofie și abordare. Nimeni nu spune să nu le creștem (n.r. veniturile bugetare), trebuie să le creștem întocmai pentru că sunt necolectate. Dar să nu ne propunem să le creștem prin creșterea ratelor de impozitare".

Croitoru a mai spus că, potrivit propriilor estimări, la finalul acestui an se va ajunge la o cheltuială cu beneficiile sociale, pensii și salarii din sectorul public de 94-95% din totalul cheltuielilor curente, față de 85,8% la sfârșitul anului 2008. În UE, cheltuiala respectivă la finalul lui 2008 era de 75,9%.

Guvernul condus de Ludovic Orban a anunțat deja că va aplica majorarea de 40% a pensiilor programată pentru 2020, precum și alte majorări trecute prin lege prin Parlament.

Declarațiile au fost făcute la seminarul EU-COFILE 2019 organizat de către BNR, Asociația Română a Băncilor (ARB) și Alpha Bank România.