BNR: Intrarea in plata a pensiilor majorate cu 40% si a altor cheltueili fara sustinere ar duce deficitul la 11%

Intrarea in plata a pensiilor majorate cu 40%, dar si a altor cheltuieli care nu au sustinere bugetara, ar putea duce la un deficit bugetar de 11%, a declarat, joi, in cadrul Summitului Administratorilor de Fonduri din Romania, Cristian I. Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii National a Romaniei (BNR).