BNR: Investitiile ar putea consemna un declin masiv in trimestrul II, de natura sa determine practic integral contractia economica din 2020

Consiliul de Administratie a BNR considera ca perspectiva investitiilor este caracterizata de incertitudini, care sunt anticipate sa consemneze un declin masiv in trimestrul II, de natura sa determine practic integral contractia economica din 2020, dar sa si afecteze potentialul viitor al economiei. Conducerea bancii centrale se arata totodata ingrijorata de perspectiva continuarii deteriorarii deficitului de cont curent in anul curent, ca pondere in PIB.