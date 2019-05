BNR lanseaza o moneda noua. Vezi cand 

BNR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Banca Nationala a Romaniei a anuntat ca va lansa in circuitul numismatic, luni, 13 mai, o moneda din argint cu tema Desavarsirea Marii Uniri - Emmanuel de Martonne. Aversul monedei prezinta o expeditie a geografului francez Emmanuel de Martonne in muntii Carpati, inscriptia in arc de cerc 'ROMANIA', valoarea nominala '10 LEI', stema Romaniei si anul de emisiune '2019'. Reversul monedei prezinta portretul lui Emmanuel de Martonne, semnatura acestuia si inscriptia in arc de cerc 'EMMANUEL DE MARTONNE'. Moneda cu tema Desavarsirea Marii Uniri - Henri Mathias Berthelot, scoasa de BNR Monedele din argint, ambalate in capsule de metacrilat transparent, vor fi insotite de brosuri d ...