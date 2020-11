BNR: Noile masuri de restricție vor duce la scaderea PIB in ultimul trimestru

Banca Naţională a României se aşteaptă la adoptarea unor noi măsuri menite să ţină sub control criza de sănătate publică, cu impact în special asupra sectoarelor de activitate care implică interacţiune umană directă, conform Raportului asupra inflaţiei al Băncii Naţionale a României, citat de Agerpres. “Pentru ultimul trimestru al anului 2020, în contextul creşterii semnificative […] The post BNR: Noile măsuri de restricție vor duce la scăderea PIB în ultimul trimestru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.