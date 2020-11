BNR pune in circulație o moneda din argint cu tema 100 de ani de la infiintarea Universitatii Politehnica Timisoara

Banca Naţională a României (BNR) va lansa în circuitul numismatic, începând din 9 noiembrie, o monedă din argint cu tema "100 de ani de la înfiinţarea Universităţii Politehnica Timişoara", informează Banca centrală printr-un comunicat remis vineri AGERPRES.

Moneda are o valoare nominală de 10 lei, are o formă rotundă, diametrul de 37 mm, greutate de 31,103 grame şi cant zimţat, potrivit agerpres.ro.

Aversul monedei prezintă portretul regelui Ferdinand I, un citat al acestuia: "Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domneşte într-însa", inscripţia în arc de cerc "România", anul de emisiune "2020", valoarea nominală "10 LEI" şi stema României.

Reversul monedei redă imaginea clădirii primului pavilion al Şcolii Politehnice din Timişoara, inaugurat în prezenţa regelui Ferdinand I şi a reginei Maria şi inscripţiile ,,Universitatea Politehnica Timişoara" şi "100 ANI".

Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de certificate de autenticitate pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central, redactate în limbile română, engleză şi franceză.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 500 piese. Preţul de vânzare pentru moneda din argint este de 405,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate.

Potrivit BNR, monedele din argint cu tema 100 de ani de la înfiinţarea Universităţii Politehnica Timişoara au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din argint cu tema 100 de ani de la înfiinţarea Universităţii Politehnica Timişoara se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.