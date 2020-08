BNR reduce dobanda de politica monetara

Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat miercuri reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu 6 august, dar si reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de la 1,25%.