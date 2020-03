BNS cere autoritatilor sa nu acorde sprijin angajatorilor care au facut disponibilizari

Blocul Naţional Sindical (BNS) solicită Guvernului şi Parlamentului să aibă în vedere ca pachetul de măsuri aprobat, dar şi orice măsuri noi care vor fi adoptate, să nu poată fi accesate de firmele care au disponibilizat personal pe durata stării de urgenţă, cu excepţia plecărilor naturale, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES.

"Măsurile de sprijin trebuie să fie disponibile pentru cei ce înţeleg că trebuie să împartă riscuri, dar în egală măsură şi beneficii. Prin disponibilizarea personalului în această perioadă înseamnă că angajatorii respectivi şi-au asumat rezolvarea dificultăţilor cu care se confruntă pe cont propriu, apelând la cea mai uşoară cale şi transferând riscurile acestei perioade în cea mai mare măsură către salariaţi", afirmă BNS, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit sindicaliştilor, sprijinul acordat în această perioadă, cerut de partenerii sociali, patronate şi sindicate, are ca principiu de bază împărţirea costurilor şi a riscurilor între angajatori, guvern şi salariaţi.

"Din punctul nostru de vedere, disponibilizarea sau suspendarea contractelor de muncă fără şomaj tehnic în această perioadă extrem de complicată înseamnă o declaraţie din partea angajatorilor respectivi că au ales să-şi rezolve singuri problema, transferând povara costurilor în întregime către salariaţi şi bugetul public", se mai precizează în comunicat.

Totodată, reprezentanţii BNS fac apel către Guvern şi Parlament pentru a veni cu măsuri de sprijin adresate persoanelor disponibilizate în această perioadă.

"Persoanele în vârstă de muncă care în această perioadă se confruntă cu disponibilizări colective sau individuale, dar mai ales cei ce sunt 'împinşi' să accepte o încetare a relaţiilor de muncă cu acordul părţilor, au nevoie de sprijin, în special în această perioadă. În multe cazuri vorbim nu doar de salariaţi expuşi, ci şi de familiile lor, lăsaţi fără venituri şi fără asigurări sociale, într-o perioadă în care nici măcar nu-şi pot căuta un loc de muncă. Situaţia este specială şi complicată atât pentru angajatori, dar într-o măsură chiar mai mare pentru angajaţi care, în aceste zile, au în grijă asigurarea veniturilor pentru întreţinerea, dar şi sănătatea familiilor lor. Ne dorim ca măsurile adoptate de Guvern, de Parlament sau de angajatori, să nu-i împingă să-şi rişte sănătatea pentru a-şi putea întreţine familia", au subliniat aceştia.

Ei propun şi câteva măsuri care ar trebui avute în vedere de Guvern şi de Parlament, precum: prelungirea perioadei de şomaj pentru cei cărora le expiră dreptul la indemnizaţie de şomaj în această perioadă, cel puţin pe durata stării de urgenţă; creşterea indemnizaţiei de şomaj sau simplificarea procedurilor pentru a avea acces la indemnizaţie de şomaj.

"Am făcut apel la solidaritate şi la înţelegere din partea angajatorilor astfel încât în această perioadă să nu disponibilizeze personal. Încă de la reuniunea CNTDS din 17 martie 2020 am cerut sprijin Guvernului în acest sens, insistând ca măsurile de sprijin să fie accesibile doar angajatorilor ce-şi păstrează personalul, inclusiv drepturile acestora. Cu toate acestea, am constatat că apelul nostru a fost în zadar, în unele cazuri. Avem tot mai multe situaţii în care angajaţii ne comunică că au fost disponibilizaţi, colectiv sau individual, că au fost puşi să semneze încetarea contractelor de muncă cu acordul părţilor sau că li s-au suspendat contractele individuale de muncă fără şomaj tehnic", atrage atenţia BNS.

Sindicaliştii fac apel la autorităţi ca, având în vedere "această lipsă de umanitate şi de minimă înţelegere a situaţiei manifestată de unii angajatori", să sancţioneze acest tip de comportament.

Potrivit BNS, suspendarea contractelor de muncă fără şomaj tehnic, încetarea contractelor de muncă cu acordul părţilor şi chiar disponibilizarea înseamnă ca în această perioadă extrem de dificilă "să lipseşti salariaţii în cauză/persoanele proaspăt disponibilizate, de orice venit, precum şi de asigurare sociala, în special cea de şomaj sau de sănătate".