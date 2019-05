Boala care omoara tot mai multi angajati: BURNOUT

Florian Bichir lanseaza la Bookfest doua carti-document de o calitate istorica exceptionala Florian Bichir lanseaza doua carti deosebite care nu ar trebui sa lipseasca din biblioteca niciunui roman. Este vorba despre doua volume-document din istoria veritabila a neamului nostru.

Deputat Florin Roman, vicepreședinte PNL: Melescanu și Dan remaniați de votul masiv al romanilor Este incredibil cât tupeu și aroganta in cazul miniștrilor Melescanu și Dan, care țin cu dinții de scaun, după ce au folosit toate mijloacele pentru a bloca votul democratic al romanilor, respectiv a condus represiunea asupra manifestanților in 10 august, in cazul ministrului de Interne, afirma vicepresedintele PNL Florin Roman.

Dancila e gata sa adopte modificari la Codul Administrativ prin Ordonanta de Urgenta ca s-o scape pe Firea de dosare penale! Odata cu incarcerarea lui Liviu Dragnea, Viorica Dancia a dat semne clare de apropiere fata de Gabriela Firea. Primarul Capitalei refuzase oferta lui Dragnea din preajma europarlamentarelor, neuitand cum a fost sacrificata Speranta Cliseru din postul de prefect al Bucurestiului, apropiata clanului Pandele.

Nicușor Dan va candida independent la Primăria Capitalei Nicușor Dan a anunțat că va candida independent la alegerile pentru Primăria Capitalei și a făcut apel la alianța USR-PLUS și la PNL să îl susțină spunând că singura modalitate de a o învinge pe Gabriela Firea este o alianță a opoziției.

Chelsea a cucerit Europa League 2019 Chelsea a câștigat Europa League după ce a învins Arsenal Londra cu 4-1 (0-0), la capătul unui meci ce a avut o repriză a doua excelentă. Olivier Giroud a deschis scorul în minutul 49, iar Chelsea a făcut 2-0 în minutul 60, prin Pedro. Cinci minute mai târziu s-a făcut 3-0, Eden Hazard transformând o lovitură de la 11 metri, în ceea ce a fost probabil ultimul său meci la Chelsea.

Cel mai mic bebeluș din lume a fost externat Fetiţa a venit pe lume în luna decembrie la spitalul Sharp Mary Birch din San Diego, iar de atunci a stat la terapie intensivă până zilele trecute când familia a putut să o ia acasă.

Românii din diaspora au început să facă plângeri la Comisia Europeană după problemele de la vot Doua tinere plecate la muncă în Bruxelles au descoperit un formular pe site-ul Comisiei Europene şi au depus deja plângeri în urma problemelor care s-au înregistrat la alegerile europarlamentare. Una dintre cele două fete au povestit cum au descoperit această soluţie, dar şi cum şi-au pierdut orele degeaba în faţa secţiei de votare.

Social-democratii pregatesc doua Congrese extraordinare PSD ia in calcul organizarea unui Congres extraordinar in luna iunie pentru schimbarea Statutului: alegerea conducerii partidului sa nu se mai faca prin scrutin intern la care sa voteze toti membrii partidului, ci alegerea liderilor PSD sa se faca intr-un Congres prin voturile delegatilor trimisi de judete. In acest moment, sistemul de alegere a sefului PSD este similar cu cel de la alegerea Presedintelui Romaniei: fiecare membru PSD poate sa voteze candidatul pe care si-l doreste la sefia partidului.