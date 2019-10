Boala de care sufera Lidia Buble. „Am nopti in care nu inchid niciun ochi”

Lidia Buble a dezvaluit, intr-un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show, care este cea mai mare frica a ei.

Cantareata Lidia Buble sufera de nictofobie. Intalnita atat la copii, cat si la adulti, frica de intuneric, locuri intunecoase sau greutatea de a adormi singur, pe intuneric, compun simptomele unei fobii denumite stiintific nictofobie – sau teama obsedanta de intuneric, de noapte.

La emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, Lidia Buble a dat detalii despre boala ei.

„Daca am tablouri prin casa imi amintesc ca noaptea pleaca aia din tablou… Am nopti in care nu inchd niciun ochi. Adorm doar spre dimineata cand se lumineaza afara, 2-3 ore”, a declarat Lidia Buble, potrivit spynews.ro.

„In unele seri e chinuitor. In momentul in care raman singura o iau razna rau de tot”, a adaugat artista.

Lidia Buble are o relatie cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion de cativa ani. Razvan Simion a fost casatorit, timp de multi ani, cu Diana Simion. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, o fetita pe nume Ianca si un baiat care se numeste Tudor. Dupa separarea de Razvan Simion, Diana s-a mutat impreuna cu cei doi copii ai lor la Timisoara.

